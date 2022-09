Oud-minister Van Ark aan de slag als dementierapporteur

Voormalig VVD-minister van Medische Zorg Tamara van Ark is aangesteld als dementierapporteur. Ze gaat zich in opdracht van Alzheimer Nederland onder meer verdiepen in de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

“In diverse programma’s en strategieën staat dementie op de agenda, zowel in wetenschappelijk onderzoek naar dementie als dementiezorg en ondersteuning van mensen met dementie en van hun mantelzorgers”, aldus de organisatie. “Maar hoe gaat het in de praktijk met deze plannen? Liggen we op koers?”

Het doel van de dementierapporteur is onder meer om “versnelling te brengen” en mogelijke drempels weg te nemen in programma’s voor mensen met Alzheimer en hun naasten, schetst Alzheimer Nederland haar werkzaamheden. Van Ark gaat het komende jaar in gesprek met patiënten en hun naasten, zorgprofessionals, gemeenten en zorgverzekeraars.

Van Ark was van juli 2020 tot en met september 2021 minister voor Medische Zorg, dus tijdens een flink deel van de coronapandemie. Ze legde die functie om gezondheidsredenen neer. Voor haar ministerschap was ze staatssecretaris en Tweede Kamerlid.

In een verklaring noemt ze dementie “een uitdaging voor de hele samenleving”. Voor haar “is het belangrijk om te kijken of de plannen en programma’s daadwerkelijk werken voor mensen met dementie en hun naasten”.

Alzheimer Nederland wijst erop dat het aantal mensen met dementie toeneemt. Het aantal zorgprofessionals en mantelzorgers houdt “geen gelijke tred” met die toename. “Daarom moeten we ons als maatschappij nu voorbereiden op de (nabije) toekomst om de kwaliteit van dementiezorg te verbeteren, en tegelijkertijd de zorgkosten betaalbaar te houden.”