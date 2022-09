PvdA verwijt kabinet ‘ideologische onwil’

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vindt dat er sprake is van “ideologische onwil” en “onvermogen” bij het kabinet om fundamentele keuzes te maken. Die zijn volgens de PvdA keihard nodig, maar de partij is er niet optimistisch over dat dit kabinet die wil, kan en gaat maken. “Het kabinet-Rutte IV hangt nu al uitgeblust in de touwen”, zei Kuiken tijdens het Kamerdebat over de miljoenennota van het kabinet.

“We moeten bereid zijn om andere keuzes te maken”, betoogde Kuiken. De groeiende sociale ongelijkheid moet worden doorbroken. Het kabinet laat dat in haar ogen na. “Vermogenden worden slapend rijk, de rest werkend arm.” De sociaaldemocraten willen een hogere belasting op vermogen, en die opbrengst moet worden ge├»nvesteerd in betaalbare woningen, basisbanen en het bestrijden van armoede.

Het minimumloon moet worden verhoogd naar ten minste 14 euro per uur. Het kabinet wil niet zover gaan. Kuiken vindt dat het plan niet meer is dan het wegwerken van “achterstallig onderhoud”.

Het kabinet heeft volgens Kuiken onvoldoende oog voor de problemen van grote groepen Nederlanders. “Als je genoegzaam regeert, laten de zorgen van de samenleving je koud. Gaat dit kabinet luisteren of volhardt het in het gelijk van het eigen beleid”, zei de PvdA-fractievoorzitter. “We moeten omzien naar elkaar en bereid zijn om andere keuzes te maken. Er moet een stevig sociaal vangnet komen en goede publieke voorzieningen.”

Kuiken ziet weliswaar dat het kabinet “kleine stapjes” zet, maar mist de “grote fundamentele stappen”. Het kabinet ontkent volgens haar dat de ongelijkheid in de samenleving een groot probleem is en zegt “dat we collectief een beetje armer worden”. Dat is niet zo, benadrukte het Kamerlid. “Ik wil de ongelijkheid fundamenteel anders aanpakken.”

Ze stuurt niet aan op nieuwe verkiezingen, “maar we kunnen ons geen kabinet veroorloven dat niet regeert.”