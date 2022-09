Rutte: paniek bij Poetin, gevaar niet gegroeid

Premier Mark Rutte is niet onder de indruk van de uitspraken van Vladimir Poetin die een gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd. Bij Poetin heerst “volgens mij paniek”, zei Rutte. “Je ziet natuurlijk dat Oekraïne tegen de Russische agressie met succes begint op te treden met Westerse steun.”

Hij denkt niet dat het gevaar vanuit Rusland is toegenomen. “Het is ook niet in het belang van Rusland om rare dingen te doen. Dan hebben ze ook een heel groot probleem.”

“Het laat ons redelijk Siberisch, om in Russische termen te blijven”, zei Rutte over de uitspraken van Poetin. “Maar feit is wel dat er nog een gebied zo groot als Hongarije bezet is door de Russen. Het is zeker niet voorbij. We moeten scherp blijven, we moeten Oekraïne blijven steunen.”

Rutte is ook niet onder de indruk van de Russische retoriek dat de oorlog in Oekraïne mogelijk uitmondt in het gebruik van nucleaire wapens. Dat is volgens hem “ook een soort retoriek dat we vaker gehoord hebben”. De premier vindt dat “enige rust” op zijn plek is.

De minister-president deed zijn uitspraken voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Het parlement debatteert over de plannen die het kabinet dinsdag heeft aangekondigd op Prinsjesdag.