Afgelopen week slechts zes mensen positief getest op apenpokken

Zes mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het apenpokkenvirus. Dat is het laagste aantal sinds het virus in Nederland opdook. Voor de negende week op rij daalt het aantal nieuwe gevallen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal zijn nu 1215 mensen in Nederland positief getest op het virus. Een week geleden stond de teller op 1209, en nog een week eerder op 1195.

De meeste mensen die positief testten, zijn mannen die seks hebben met mannen (msm). Een deel van die groep kan zich daarom sinds een tijdje preventief laten vaccineren tegen het coronavirus. Ongeveer 32.000 mensen zijn uitgenodigd. Ze krijgen twee prikken. Tot nu toe zijn 19.034 prikken gezet. Dat zijn er 2052 meer dan vorige week. Het RIVM weet nog niet hoeveel mensen zijn ingegaan op de vaccinatie-uitnodiging.

In heel Europa zijn nu ruim 24.000 positieve tests geregistreerd. Spanje voert de lijst aan met meer dan 7000 bevestigde besmettingen. Daarna volgen Frankrijk (bijna 3900), Duitsland (bijna 3600), Groot-Brittanni├ź (ruim 3500) en Nederland. Vijf mensen in Europa zijn aan de besmetting overleden.