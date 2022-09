Amsterdam komt minima nog dit jaar tegemoet om stijgende prijzen

Amsterdamse minima die in de problemen komen door de stijgende prijzen, kunnen nog dit jaar gebruikmaken van een aantal steunregelingen. Het stadsbestuur trekt voor dit jaar 3,5 miljoen euro uit om hen tegemoet te komen. Dat heeft wethouder Hester van Buren (financiën) donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van de Amsterdamse begroting voor volgend jaar.

Zo krijgen ouders met een laag inkomen 100 euro extra tegoed om te besteden aan kleding en schoolspullen voor hun kinderen. Amsterdamse minima met een chronische ziekte en een laag inkomen krijgen eenmalig 100 euro extra en er komt een aparte regeling voor inwoners die in de schuldsanering zitten en die door de hoge energieprijzen in de knel komen. Zij hoeven deze winter hun maandelijkse aflossing aan de Kredietbank niet (volledig) te betalen.

Daarnaast gaat per 1 januari de inkomensgrens voor minimaregelingen (de stadspas, de scholierenvergoeding en gratis openbaar vervoer voor ouderen) blijvend omhoog, van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. De verwachting is dat hiermee nog eens 8000 Amsterdammers kunnen worden geholpen, bovenop de ruim 85.000 die hier nu al onder vallen.

“We zien dat veel Amsterdammers het moeilijk hebben: hun bestaanszekerheid staat onder druk door een opeenstapeling van kosten. Daar maak ik mij zorgen om en het vraagt om snel ingrijpen. Daarom hebben we gekeken naar wat er snel kan, zodat we nog in 2022 de Amsterdammers die dat het hardst nodig hebben kunnen ondersteunen”, aldus wethouder Van Buren.

Voor mkb-bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, zwembaden en kunst- en cultuurinstellingen, komt het college nog deze winter met een steunfonds van 20 miljoen euro. Volgens Van Buren wordt momenteel nog uitgezocht hoe de gemeente mkb’ers tegemoet kan komen. “We willen met name de mkb’ers helpen die het het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld door ze te helpen verduurzamen.”

Tijdens de presentatie vertelde de wethouder dat Amsterdam de komende jaren ruim 4 miljard investeert in onderhoud, verbetering en groei van de stad. Daarbij staat duurzaamheid voorop. Hierdoor loopt de schuld op van 7 miljard naar ruim 9 miljard in 2026. Van Buren vindt dit nog steeds een verantwoorde schuld. “We blijven binnen de normen.”

Amsterdam verwacht vanaf 2026 een tekort in de begroting van 90 miljoen euro, doordat gemeenten dan fors minder geld krijgen van het Rijk. Over dit zogenoemde ravijn vinden momenteel nog gesprekken plaats. “We dringen samen met andere gemeenten aan op een structurele oplossing”, aldus de wethouder.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de begroting.