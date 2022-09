Makelaarsvereniging NVM: vraagstukken op woningmarkt zijn groot

De vraagstukken op de woning- en vastgoedmarkt zijn groot en vereisen samenwerking van overheid, belangenorganisaties en bedrijfsleven om op te lossen. Dat zegt makelaarsvereniging NVM na een analyse van de kabinetsplannen in de miljoenennota.

‘We staan voor grote vraagstukken die de basis in onze samenleving vormen. Wonen is daarbij een grondrecht. Aan de ambities van onze woonminister ligt het niet. Ondanks de plannen hapert de nieuwbouw van 900.000 woningen en stokt de doorstroming”, zegt waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen.

Ze stelt dat toewijzing van woningen en regulering van de middenhuur niet tot meer woningen leiden. “We zien in de praktijk een tegengesteld effect. Beleggers en ontwikkelaars zijn terughoudend bij de realisatie van projecten waardoor de doorstroming stokt. Daarbij komt dat de gestegen bouwkosten betaalbare nieuwbouw lastig maken.”

Ook een van de kritiekpunten van de NVM is de verhoging van de overdrachtsbelasting op commercieel vastgoed. “Dit besluit zorgt ervoor dat beleggers hard worden geraakt. Het werkt negatief door in het klimaat voor vastgoedinvesteringen. In de markt is nog steeds veel kapitaal beschikbaar voor de broodnodige investeringen in de vastgoedmarkt, maar dit werkt averechts”, aldus vakgroepvoorzitter van NVM Business Sander Heidinga.

Hij stelt verder dat deze verhoging de woningbouw frustreert omdat de benodigde aantallen nieuwbouwwoningen niet meer worden gerealiseerd. Ook wordt zo niet bijgedragen aan de transformatie van kantoren naar woningen. “De realisatie van de 10.000 woningen die uit deze transformaties moeten ontstaan, raakt steeds verder uit zicht. De toenemende druk op beleggingswaarde en transactieprijzen vertaalt zich ook in een terugval in onderhoud en verduurzaming van objecten die vastgoedbeleggers in portefeuille hebben. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN is ook kritisch over de verhoging van de overdrachtsbelasting en het kabinetsvoornemen om directe investeringen in vastgoed door fiscale beleggingsinstellingen af te schaffen. “Door het nemen van dergelijke maatregelen wordt er geen woning bijgebouwd of verduurzaamd, terwijl dit nu juist zo ontzettend belangrijk is.”