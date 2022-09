Nieuwe aangifte gevangenis De Schie tegen tramschutter Gökmen T.

De Rotterdamse gevangenis De Schie heeft een nieuwe aangifte gedaan tegen de Utrechtse ’tramschutter’ Gökmen T. die daar gedetineerd is. Die aangifte komt bovenop twee eerdere incidenten waarvoor de reeds tot levenslang veroordeelde T. wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dit bleek donderdag in de rechtbank in Rotterdam.

De 41-jarige T. zit een levenslange celstraf uit voor de aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Vier mensen kwamen hierbij om het leven, zes anderen raakten gewond.

Het OM vervolgt T. voor een poging tot moord, een poging tot zware mishandeling en vernieling. In de gevangenis zou de man in februari 2021 een gevangenisbewaarder in het gezicht hebben gestoken met een wapen. Acht maanden later zou T. agressief zijn geworden in de recreatieruimte. Hierbij vernielde hij allerlei spullen, waaronder een televisie, een magnetron, een PlayStation en een airfryer. Toen een medewerker hem tot bedaren probeerde te brengen, gooide de Utrechter met hete olie en verwondde hij de medewerker. T. ontkent dit laatste, zei zijn advocaat donderdag. In De Schie draagt T. sinds oktober vorig jaar handboeien, daarover loopt een beklagprocedure.

Het OM en de nieuwe advocaat van T. willen niet toelichten waarom De Schie opnieuw een aangifte heeft gedaan. De officier van justitie meldde dat er nog onderzoek naar het nieuwe incident wordt gedaan en dat T. nog moet worden gehoord. Mocht dit leiden tot een strafzaak, dan wordt die samengevoegd aan de huidige zaak.

T. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De verdediging moet nog bewakingsbeelden bestuderen en mag nog twee getuigen horen.