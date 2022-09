Onderzoek: kijk naar achterliggende problemen van jongere met mes

Om het wapengeweld onder Rotterdamse jongeren terug te dringen moeten hun achterliggende problemen worden aangepakt. Daarvoor pleiten onderzoekers van de Erasmus School of Law in Rotterdam. Een op de vijf ondervraagde jongeren zegt een wapen te bezitten, bij zich te dragen of wel eens gebruikt te hebben.

Een plek waar jongeren terechtkunnen met hun zorgen over veiligheid en een campagne gericht op de meest risicovolle groep die wapens gebruikt moeten er ook aan bijdragen dat jongeren in de stad niet langer met een mes op zak lopen. In Rotterdam en omstreken zijn er dat sinds 2019 steeds meer en vonden er al meerdere incidenten met soms een dodelijke afloop plaats.

Wetenschappers van het departement Law, Society & Crime deden in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek naar het toenemende wapengeweld. Ze stellen dat de meerderheid van de Rotterdamse jongeren niet betrokken is bij wapens en dat de meeste jongeren wapens als niet normaal of acceptabel beschouwen. De jongeren die wel een wapen hebben, zeggen dat ze zich onveilig voelen, zich willen verdedigen of worden bedreigd.

Een kleine groep draagt een wapen en gebruikt dit ook om anderen te verwonden of te bedreigen. “Ze hebben vaker een problematische levensstijl en een meer vijandige en agressieve houding naar anderen, maar ze zitten zelf ook vaak in een problematische situatie”, zegt onderzoeker Frank Weerman. Zo groeien ze bijvoorbeeld op in problematische gezinnen en achterstand.