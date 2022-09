Plofkraak in Amsterdam-West zorgt voor forse schade

Een plofkraak in de Kinkerstraat in Amsterdam-West heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor flinke schade gezorgd aan een Primera-winkel. De pui van de winkel, waar de geldautomaat aan de buitenkant zat, is fors beschadigd. De woningen boven de winkel zijn voor zover bekend in orde, er zijn geen gewonden gevallen.

Rond 03.40 uur vond de plofkraak bij de geldautomaat plaats, zegt een woordvoerster van de politie. “We kregen meerdere meldingen van buurtbewoners over harde knallen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan, maar geen verder explosief materiaal aangetroffen. De collega’s van de forensische opsporing zijn begonnen met onderzoek. De woningen boven de winkel zijn niet ontruimd geweest.”

Of en hoeveel geld er buitgemaakt is, kon de politie niet zeggen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Volgens de politie hebben getuigen twee personen met een scooter weg zien rijden richting het Bellamyplein. Agenten hebben nog gezocht, maar “er is niemand aangetroffen”, aldus de woordvoerster. De politie roept getuigen op zich te melden.