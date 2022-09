Rutte hekelt term ‘pechgeneratie’: leenstelsel is fatsoenlijk

Premier Mark Rutte heeft naar eigen zeggen “altijd een hekel gehad aan de term pechgeneratie” voor studenten die geen beroep konden doen op een basisbeurs, maar geld moest lenen voor hun studie. Ook studenten die nog onder het huidige leenstelsel studeren, krijgen volgens Rutte “fatsoenlijke ondersteuning vanuit de overheid”. Van compensatie voor deze ‘pechgeneratie’ is dus geen sprake.

“Honderdduizenden mensen studeren, ook nu, met het sociaal leenstelsel”, benadrukt de minister-president. Het is een politieke keuze van dit kabinet om de basisbeurs weer in te voeren, vanaf september volgend jaar. Ruttes eigen VVD is daar geen voorstander van. In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het kabinet heeft 1 miljard euro opzijgezet voor studiekorting of -vouchers voor studenten die in die tussenliggende jaren hebben gestudeerd, en dus moesten lenen.

Dat bedrag is nadrukkelijk geen compensatie voor die studenten, zegt Rutte op vragen van Sylvana Simons (BIJ1). “Dan had je het tienvoudige nodig gehad”, zegt Rutte erover. Het geld is alleen bedoeld als “erkenning” van het verschil tussen de twee systemen.