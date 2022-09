Wereldwijd 14,3 miljard euro toegezegd voor bestrijding ziekten

Voor de bestrijding van malaria, tuberculose en aids heeft een groep landen een recordbedrag van 14,3 miljard euro toegezegd op de driejaarlijkse donorconferentie van het Global Fund in New York. Het zijn wereldwijd de ziektes waar de meeste mensen aan sterven. Ook de Nederlandse overheid heeft meer geld toegekend – in totaal 180 miljoen euro verspreid over drie jaar – dan bij de vorige conferentie.

Bij de vorige conferentie legde het Nederlandse kabinet 156 miljoen euro neer. De ruim 45 aanwezige landen hebben ongeveer 30 procent meer geld toegezegd dan drie jaar geleden, zegt een woordvoerder van het Global Fund. “We zijn waanzinnig dankbaar en blij met deze bijdrage.” Volgens de woordvoerder is door de coronacrisis het besef gegroeid dat “gezondheidsproblemen wereldwijd met elkaar verbonden zijn”.

Het internationale gezondheidsfonds haalt als partij geld op, wat vervolgens terechtkomt bij programma’s om bijvoorbeeld tuberculosemedicatie te financieren en mensen met hiv te helpen, vertelt de woordvoerder. Daarnaast gaat het naar ziekenhuizen en klinieken om malaria, tuberculose en aids te bestrijden.

Het fonds is opgericht in 2002. In deze twintig jaar heeft het volgens de woordvoerder naar schatting 50 miljoen levens gered.