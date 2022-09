Beuningse vergismoord voor familie ‘dag waarop alles zwart werd’

De dag waarop de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) is doodgeschoten in Beuningen is voor de familie “de dag waarop alles zwart werd”. Dit zei de weduwe van het slachtoffer vrijdag in de rechtbank in Rotterdam, waar nabestaanden in het bijzijn van de zes verdachten van de vergismoord indrukwekkende slachtofferverklaringen voordroegen.

“De gevolgen van de vergismoord zijn groot”, zei de weduwe. Ze had een ingelijste foto van haar echtgenoot in zijn werkkleding meegenomen naar de rechtbank. De foto was een dag voor zijn dood gemaakt. Ze zette het portret voor de verdachten neer. “Terwijl zij een strafbaar feit pleegden, was hij bezig met zijn broodwinning”, aldus de echtgenote van het slachtoffer.

“Op 6 juli 2020 werden onze levens verwoest”, aldus de vrouw. Ze vertelde over haar jongste zoon die ze op 7-jarige leeftijd niet durfde te vertellen dat zijn vader was vermoord. Pas maanden later vertelde ze hem wat er was gebeurd, waarop haar kind vragen stelde die ze als moeder nauwelijks kon beantwoorden: “‘Hebben ze wel goed naar zijn gezicht gekeken? Was die andere man soms ook schilder en had hij ook schilderskleren aan?’ Vragen die een 7-jarige stelt: ‘Zo dom kunnen moordenaars toch niet zijn?’”

De dochter van Kiliçsoy vroeg de verdachten haar in de ogen te kijken. “Ik was met liefde omringd. Mijn vader deed alles voor mij, bracht me elke dag naar school”, zei ze. “Ik voelde me heel zeker, omdat hij er altijd voor me was. Sinds 6 juli 2020 is alles anders. Mijn stabiele basis is weg. Mijn jeugd is weg. Ik mis mijn vader in alles: de grappen die hij maakte, de kleine irritaties die hij veroorzaakte. Ik mis dat hij zomaar mijn kamer binnenkwam en mijn bijnaam riep. Ik mis hem elke dag en elke dag meer. Mijn vader was de verbinder binnen de familie. Nu is er niemand meer die sfeer maakt binnen de familie. Onze hele familie is gebroken.”

De verdachten beroepen zich tijdens het strafproces op hun zwijgrecht. Emotieloos, noemde de dochter hun houding. “Ik ben klaar met alle leugens en dat er telkens wordt gezwegen door de verdachten. Ik ben bang dat er nooit een echte sorry van de verdachten zal komen. Zo kom ik niet toe aan rust en rouw.”

De zus van het slachtoffer noemde het aanhoudende zwijgen “intens verdrietig”. Zij benadrukte het grote gemis van haar broer. “De familie houdt geen bijeenkomsten meer. De grapjes in de familie-app zijn gestopt”, zei ze. “Mijn broer is vermoord door een stelletje nietsnutten die hem voor een ander hebben aangezien.”

Het strafproces gaat op 31 oktober verder met de strafeisen.