Boeren: protest bij minister niet om angst aan te jagen

Het bezoek van boeren aan de woning van minister Van der Wal eind juni was niet bedoeld om haar angst aan te jagen. Dat zeggen verdachten die vrijdag voor het uit de hand gelopen boerenprotest terechtstaan in de rechtbank in Zutphen.

Elf deelnemers aan de protestactie op 28 juni bij de woning van de minister van Natuur en Stikstof staan terecht voor onder meer openlijke geweldpleging. Inmiddels is tegen acht van hen een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist. “Je moet zo iemand niet privé opzoeken”, erkende de 20-jarige Jordi P. uit Eibergen. “We hadden niet de bedoeling om angst aan te jagen. We wilden ons gewoon laten horen”, meende de 27-jarige Thomas R.

Alle boeren zeiden tegen de politierechter dat vooraf niet bekend was dat de stoet van mogelijk tachtig trekkers naar het huis van de minister in Hierden zou gaan. Via een WhatsApp-groep werd opgeroepen om elkaar die avond om 19.30 uur bij een begraafplaats in Bathmen te treffen. Daar zette een stoet van uiteindelijk circa 150 boeren zich in beweging om tegen 22.30 uur in de straat van de minister te arriveren, bleek op de rechtszitting. De politie kon de stoet niet tegenhouden waarna drie trekkers langs de blokkade reden en mest dumpten bij haar woning.

De verdachten uit onder meer Holten, Nieuw-Heeten, Bathmen en Eibergen hadden het gevoel dat hen nu wordt verweten wat een groep van 150 man gedaan heeft. De actie die avond was spontaan, maar volgens de officier van justitie ontstond een ongecontroleerde en onveilige situatie. “Je zoekt een ambtsdrager niet op deze manier op”, zei ze.

De politierechter doet vrijdagmiddag na afloop van de laatste zitting uitspraak in alle zaken.