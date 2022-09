Eén arrestatie na onrust en brandstichting op straat in Den Haag

Aan de Vaillantlaan in de Schildersbuurt in Den Haag heeft een grote groep mensen donderdagavond korte tijd voor onrust gezorgd en brand gesticht. Eén persoon is gearresteerd vanwege mishandeling van een politieagent. Hij verzette zich bij zijn arrestatie.

Rond 23.00 uur werd de politie opgeroepen vanwege brandstichting op de kruising met de Hoefkade, waar ook met zwaar vuurwerk en glas naar hulpverleners werd gegooid. Agenten traden op om de openbare orde te herstellen en de brandweer vrij baan te geven bij het blussen van de branden die op straat waren ontstaan, meldt een politiewoordvoerster.

De aanleiding voor de onrust is volgens de politiewoordvoerder niet bekend. Volgens lokale media zou deze zijn ontstaan vanwege het gelijkspel van Turkije tegen Luxemburg in de Nations League. Voor middernacht was de rust op straat weergekeerd.