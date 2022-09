Harbers vindt het terecht dat Schiphol vliegmaatschappij betaalt

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) vindt het “niet meer dan terecht” dat Schiphol een vergoeding betaalt aan luchtvaartmaatschappijen als op het laatste moment hun vluchten worden geschrapt in verband met de enorme drukte op de luchthaven. Hij vindt dat Schiphol “netjes moet omgaan” met de vliegmaatschappijen en hun passagiers, omdat ze schade lijden. De tickets zijn al verkocht en door de chaotische situatie worden soms pas laat vluchten geschrapt.

Schiphol maakte deze week bekend luchtvaartmaatschappijen 350 euro te gaan betalen per passagier die niet kan vertrekken door de omstandigheden. De minister vindt het te billijken dat de luchthaven wel vliegmaatschappijen veel gaat betalen, terwijl dit geld ook naar beveiligingspersoneel zou kunnen gaan. Het een sluit het andere wat hem betreft niet uit. “Het is niet of, of.”

Want tegelijk vindt Harbers dat Schiphol ook “stevig aan de bak moet” om een structurele oplossing te vinden voor de problemen. “Dat betekent linksom of rechtsom ervoor zorgen dat er meer beveiligers en andere medewerkers komen.”

Door het tekort aan beveiligers staan reizigers de afgelopen week weer urenlang in de rij voordat ze naar hun vliegtuig kunnen. Dat gebeurde in de zomerperiode ook, waardoor velen hun vlucht niet haalden. Om de chaos tegen te gaan, schrapte de luchthaven veel vluchten en kregen beveiligers een zomerbonus. De bonus is nu afgelopen en veel personeel is weer afgehaakt.

“Men dacht begin september het lek boven te hebben, maar helaas blijkt het nog erger te zijn dan voor de zomer”, aldus Harbers. Hij heeft vragen gesteld aan Schiphol over de gang van zaken en hun oplossingen. Hij vindt dat de luchthaven er alles aan moet doen om de herfst en de winter goed door te komen. “Ze moeten eerlijk zijn over wat ze kunnen, maar vooral ook actie ondernemen om meer mensen naar Schiphol te lokken” om er te werken.