Jeugdeducatiefonds krijgt meer aanvragen voor eten en drinken

Het Jeugdeducatiefonds krijgt meer aanvragen binnen voor het financieren van eten en drinken voor basisschoolleerlingen, bevestigt directeur Hans Spekman na berichtgeving van NU.nl. De “verschuiving” naar aanvragen voor voeding begon voor de zomer.

Scholen die aangesloten zijn bij het fonds kunnen aanvragen doen voor de financiering van alles wat kinderen van ouders met weinig geld nodig hebben om goed mee te kunnen doen in het onderwijs. Tijdens de eerste coronagolf werden bijvoorbeeld veel aanvragen voor laptops ingediend, tijdens de tweede golf ging het vaker om vergoedingen voor gedragstherapie. De huidige verschuiving naar voeding hangt volgens Spekman samen met de stijging van de prijzen voor boodschappen en de hoge energierekening.

Hoeveel meer geld er nu naar eten en drinken gaat, is volgens hem moeilijk te zeggen, omdat er ook meer scholen bij het fonds worden aangesloten. Op dit moment zijn er zo’n 450 basisscholen die aanvragen kunnen doen bij het fonds. Een school komt in aanmerking als meer dan de helft van de kinderen opgroeit in relatieve armoede. Er zijn in totaal 1800 scholen die aan dat criterium voldoen, zegt Spekman. Er is een wachtlijst bij het fonds.

Het Jeugdeducatiefonds wordt gefinancierd door gemeenten en sponsoren, zoals bedrijven maar ook de stichting Kinderpostzegels. Doel van het fonds is om kinderen die in relatieve armoede opgroeien te helpen. “Want armoede is nog steeds bepalend voor onderwijskansen”, aldus Spekman.