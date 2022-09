Kaag: zeer onzeker hoeveel prijsplafond gaat kosten

Bij het berekenen hoeveel het prijsplafond op de energierekening gaat kosten, moet het kabinet rekening houden met een “grote marge”, zegt minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag. Het is namelijk zeer onzeker hoe de gasprijs zich ontwikkelt, benadrukt zij.

Het kabinet moet nog erg veel details uitwerken van het prijsplafond, temeer omdat de Tweede Kamer er ook nog moties over heeft aangenomen. Het is ook nog niet duidelijk waar het geld vandaan zal komen. Dat hangt onder meer af van hoe de heffing eruit gaat zien op wat premier Mark Rutte “monstrueuze winsten” van de energieleveranciers noemt. De premier moest tijdens het debat over de begroting toegeven dat het kabinet ook slechts “grosso modo” weet hoe het koopkrachtpakket voor volgend jaar wordt betaald.

Daarnaast weet het kabinet nog niet zeker waar het het geld vandaan kan halen om het pakket voor het najaar te betalen. Hoeveel er verdiend wordt aan de gaswinning (de gasbaten) hangt namelijk ook af van de gasprijs, benadrukte vicepremier Kaag in de persconferentie na de ministerraad. Maar de intentie is wel “om zoveel mogelijk aan te geven wat de bandbreedte is en hoe het gedekt gaat worden”, zegt zij. Met ‘dekking’ wordt in het Haagse jargon bedoeld hoe iets betaald wordt.

De beste schatting van het kabinet is dat het pakket voor het najaar, met als belangrijkste maatregel het prijsplafond, ongeveer 15 miljard euro zal kosten.