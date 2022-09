Kabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd, meldt het kabinet. Er zal beter worden opgelet of instellingen als cryptoaanbieders, notarissen en advocaten zich aan de regels houden. Ook zal de effectiviteit van maatregelen tegen witwassen onder de loep worden genomen.

Verder wil het kabinet meer zicht krijgen op de mensen die een belang hebben in een onderneming, stichting, vereniging of trust. Toen de sancties tegen Rusland werden ingesteld na de inval in Oekraïne bleek het niet altijd makkelijk te achterhalen wie uiteindelijk baas was van een bedrijf of trust. Er komen ook regels voor deze niet-financiële instellingen voor de naleving van sancties. Het gaat dan onder meer om een meldplicht.

Tegelijk moet voorkomen worden dat mensen in beroepen waar een grote kans is op witwassen slachtoffer worden van strenge wetgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om sekswerkers en autohandelaren. Het kabinet wil ervoor zorgen dat zij makkelijker een bankrekening kunnen openen. Dat is tegenwoordig vaak lastig.

Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) dat “de basis goed op orde is” in de aanpak van witwassen. Er is dan ook geen reden om het stelsel of de aanpak fundamenteel te herzien, schrijven beide bewindslieden aan beide Kamers.