Minister Van der Wal: terecht dat bedreigers voor rechter komen

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vindt het “terecht” dat de boeren die haar voor haar huis hebben bedreigd, zich vrijdag voor de rechter moeten verantwoorden. Ze verwacht er “vrij weinig” van. “Het is nu aan de rechter om daarover te oordelen.” Over een gepaste strafmaat heeft ze niet nagedacht.

“Ik vind het het belangrijkste dat ze verantwoording afleggen”, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad. Nadat Van der Wal in juni het inmiddels beruchte stikstofkaartje had gepresenteerd – waarin per gebied staat ingetekend met welk percentage het stikstofgehalte van agrariërs in 2030 moet zijn afgenomen – kwamen boeren in heel Nederland in protest. De stikstofuitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd.

Diezelfde avond stonden boze boeren bij de oprit van haar woning. Veertig minuten lang heeft Van der Wal met de boeren gepraat, “totdat het iets dreigender werd, maar dat was nog oké. De keren daarna was het echt heel heftig, vooral voor mijn gezin. Ze kwamen naar het huis toe en dat is echt heel bedreigend.” Ze vindt het “onwijs goed” dat het Openbaar Ministerie er “zo bovenop zit”.

Vrijdag dient de strafzaak tegen tien boeren in de rechtbank in Zutphen. Bij de demonstratie voor de deur van de minister tegen haar stikstofplannen zouden zij zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het vernielen van een politieauto.

De bedreigingen aan het eigen adres van Van der Wal waren niet de aanleiding om tijdens het betoog van Forumleider Thierry Baudet als een van de eerste kabinetsleden op te stappen, zei de minister desgevraagd. Dat gebeurde op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, toen Baudet zich richtte op minister van Financiën Sigrid Kaag. Kaag wordt, net als Van der Wal zelf, al geruime tijd ernstig bedreigd. Van der Wal zat zich al, samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken), “tijden op te vreten” over uitlatingen van Baudet over vrouwen en lhbti’ers. “Dit is gif spuiten, continu gif spuiten. Op een gegeven moment moet je dan zeggen: tot hier en niet verder.”

Vrijheid van meningsuiting is “superbelangrijk”, maar “het is ook belangrijk dat je aangeeft dat er grenzen zijn”. Die grens werd bereikt toen Baudet zei dat Kaag aan een Britse universiteit heeft gestudeerd waar volgens hem vooral spionnen werden gerekruteerd. “Die opmerking was de druppel”, zegt Van der Wal.

Ze ziet het dilemma, ook voor de Tweede Kamer en de Kamervoorzitter, of en wanneer je moet ingrijpen. “Hoe meer je interrumpeert en iemand aanspreekt, hoe meer podium je iemand geeft. Maar als je het laat gaan, begrens je het ook niet.”