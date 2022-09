OM Den Haag buigt zich over liquidatie-opmerking Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt of Johan Derksen met zijn liquidatie-opmerking over Thierry Baudet een strafbare uiting heeft gedaan. Het OM reageert hiermee op een melding die de voorman van Forum voor Democratie-voorman gedaan heeft van bedreiging, zo bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD.

Volgens het OM gaat het om een standaardprocedure als er melding wordt gemaakt van bedreiging van een politicus. Het OM zal Baudet vervolgens informeren of het, naar de mening van justitie, zinvol is om aangifte tegen Derksen te doen. Ook als het Openbaar Ministerie een negatief advies geeft, kan de Forum voor Democratie-leider alsnog besluiten tot aangifte. Het OM kan niet zeggen hoelang het onderzoek naar aanleiding van de melding duurt.

Derksen zei in de uitzending van Vandaag Inside van woensdag dat hij vond dat Baudet geliquideerd moest worden. Direct na zijn opmerking zei Derksen dat het een verspreking was. Hij bedoelde naar eigen zegen “dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen”. Een dag later zei de presentator ervan overtuigd te zijn dat Baudet geen schijn van kans maakt als hij besluit aangifte te doen.

Derksen zei ook heel verbaasd te zijn dat er ophef was ontstaan over zijn opmerking.