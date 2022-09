Rutte roept landen bij VN op zich vierkant achter Kiev te scharen

De wereld moet zich vierkant achter Oekraïne scharen. Die oproep deed premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij riep de landen op om “standvastig te zijn tot vrede, vrijheid en de territoriale integriteit van Oekraïne volledig zijn hersteld”.

Rutte haalde uit naar de Russische president Vladimir Poetin en zijn “gevaarlijke wereldbeeld”. Poetins “agressieoorlog moet worden gestopt”. Dit gaat over onze gemeenschappelijke toekomst, zei hij. “We moeten de grondbeginselen van het VN-Handvest handhaven.”

Het kabinet maakt zich zorgen over de steun voor de Russische zienswijze over de oorlog in onder meer Afrika. Moskou probeert steun te verwerven. Onlangs nog bracht de Russische minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan een aantal Afrikaanse landen. Maar Rusland is verantwoordelijk voor de honger die door de oorlog ontstaat, benadrukte Rutte.

Poetin kondigde eerder deze week een gedeeltelijke mobilisatie af en referenda in bezet gebied in Oekraïne. Rutte omschreef deze stappen van Poetin als “een teken van paniek, een teken van zwakte. Hij is zijn eigen ondoordachte oorlog aan het verliezen, en hij weet het”.

Rutte sprak ook over het lijden van de Russische bevolking door de agressie tegen het buurland. Russen moeten tegen hun wil het leger in, aldus de premier. “We staan standvastig achter hen in Rusland die zich verzetten tegen de oorlog.” Zij verlangen volgens hem naar vrede en rechtvaardigheid.

Het andere thema in de toespraak van de premier was klimaatverandering. De aanpak daarvan is door de Russische invasie in Oekraïne volgens de minister-president alleen maar urgenter geworden. Het is een extra argument om nog sneller een einde te maken aan het tijdperk van de fossiele brandstof, zei hij.

Rutte wees erop dat het Koninkrijk de gevolgen van klimaatverandering al merkt. In Nederland met zware regenval en droogte, in de Caribische delen met zwaardere orkanen en een stijgende zeespiegel. Nederland is volgend jaar samen met Tadzjikistan gastheer van een grote VN Water Conferentie in New York.