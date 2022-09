Tweehonderd klimaatstakers in Arnhem, honderdduizenden wereldwijd

Zo’n tweehonderd jongeren hebben vrijdagmiddag in Arnhem voor een beter klimaatbeleid gedemonstreerd, meldt Fridays For Future Nederland. Het is onderdeel van de wereldwijde actiedag van Fridays For Future. In meer dan tachtig landen zouden honderdduizenden mensen de straat op zijn gegaan.

Via Twitter is te zien dat in Berlijn tienduizenden mensen op straat waren voor de klimaatstaking. In verschillende Italiaanse steden demonstreren duizenden jongeren voor het klimaat, net als onder meer in Wenen in Oostenrijk. Ook mensen in India, Bangladesh en Mexico voeren vrijdag actie.

De actievoerders in Arnhem willen meer aandacht voor de oplossingen voor de klimaatcrisis buiten de Randstad. Als voorbeeld noemen ze het openbaar vervoer. “Het ov buiten de Randstad is vaak gewoon bagger. Het is tijd voor grote investeringen in projecten zoals de Lely- en Nedersaksenlijn.” De Lelylijn is een voorgestelde spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. De Nedersaksenlijn zou van Enschede naar Groningen moeten gaan.

“Met de plannen van Prinsjesdag wordt half werk geleverd. Het kabinet weigert te doen wat nodig is, en geeft in plaats daarvan zijn uitstelbeleid de vrije loop”, stelt Fridays For Future bij de klimaatstaking. “Half Pakistan staat onder water en wij hadden één van de droogste zomers ooit. Hoe denk het kabinet hieruit te kunnen komen met slappe maatregelen?” Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) liet dinsdag in een voorlopige berekening zien dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met het huidige beleid zo’n 39 tot 50 procent vermindert. Dat is minder dan het doel opgesteld door het kabinet.

Greta Thunberg staakte in 2018 voor het eerst voor het klimaat. Ze spijbelde elke dag van school tot en met de Zweedse parlementsverkiezingen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Wereldwijd, ook in Nederland, volgden sindsdien verschillende massale schoolstakingen van Fridays For Future.