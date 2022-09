Van der Burg: Russische deserteurs sturen we zeker niet terug

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt Russische mannen die in Nederland aankloppen omdat ze niet in Oekraïne willen vechten “zeker” niet terug te willen sturen. “Want dan weten we in ieder geval dat ze daar vervolgd zullen worden.”

De afgelopen dagen is het druk aan de Russische grenzen met Georgië en Mongolië. Dat komt onder meer omdat mannen het land ontvluchten die zijn opgeroepen om te vechten in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin heeft 300.000 reservisten opgeroepen.

Van der Burg zegt dat mensen uit Rusland die zich hier melden sowieso niet worden teruggestuurd gezien de situatie in Oekraïne en deserteurs zeker niet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft van dat laatste nog geen meldingen ontvangen, zegt de staatssecretaris.

Eind juni besloot Van der Burg dat Russische dienstplichtigen die weigeren te vechten in Oekraïne of deserteren tot zeker eind 2022 mogen blijven. Daarmee koopt het kabinet tijd om te beoordelen hoe met deze groep moet worden omgegaan. Of Russen die niet willen vechten asiel krijgen, wordt per geval beoordeeld.

Donderdag zeiden meerdere Duitse ministers in de pers dat alle Russische deserteurs of dienstweigeraars zich mogen melden als vluchteling. Een dergelijke mededeling is in Nederland vooralsnog niet gedaan.