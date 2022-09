Veel schade na plofkraak bij juwelier in Purmerend

Een plofkraak bij een juwelier in Purmerend heeft in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade veroorzaakt. Een juwelier aan de Padjedijk in het centrum van de Noord-Hollandse plaats werd getroffen. De daders gingen er op een scooter vandoor.

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of er woningen zijn ontruimd. Wel meldt hij dat er veel schade is, ook aan omliggende panden. “Je moet dan vooral denken aan glasschade”, zegt de woordvoerder.

Of er buit is gemaakt, is volgens de politiewoordvoerder niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident.