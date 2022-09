52 schademeldingen na bevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft zaterdag 52 meldingen van schade binnengekregen na de aardbevingen bij Uithuizermeeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen met een kracht van respectievelijk 2.7 en 1.7. Van de meldingen komen er 22 uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra van de bevingen.

Bij twee meldingen uit de omgeving van Uithuizen was er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op die adressen zijn inspecties uitgevoerd, maar er waren geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig, aldus het IMG. Binnen het effectgebied liggen ook plaatsen als Loppersum, Middelstum en Roodeschool. Normaal krijgt het IMG op een dag gemiddeld zeven schademeldingen binnen uit dat gebied.

Dertig meldingen kwamen uit de wijdere omtrek. Onder meer uit de plaatsen Groningen, Hoogezand en Zuidhorn ontving het IMG berichten over schade.

Schademelders kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro om de schade mee af te handelen, of voor een zogenoemde maatwerkprocedure. In dat geval komt er een deskundige langs om de oorzaak en omvang van de schade te onderzoeken. Ook is het mogelijk om in plaats van een vergoeding de schade te laten herstellen.