Amber alert voor vermist jongetje (8) uit Amsterdam

De politie heeft een amber alert uitgegeven voor het 8-jarige jongetje Naoufal uit Amsterdam-Noord dat wordt vermist. Met een amber alert doet de politie een oproep om naar hem uit te kijken omdat hij mogelijk in gevaar is.

“We weten niet wat er met hem is gebeurd, alleen dat hij vrijdagavond niet thuis is gekomen”, aldus een politiewoordvoerder. “Daarom hebben we een amber alert uitgegeven. We horen graag van mensen waar hij voor het laatst is gezien en hoe het met hem gaat.”

Naoufal is heel licht getint, 1.35 meter lang en heeft een mager postuur en donkerbruin kort haar. Hij draagt een zwarte joggingbroek, een zwart T-shirt met lange mouwen, een donkerblauwe jas met capuchon en donkerblauw met rode schoenen.