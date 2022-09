Forse toename geluidshinder vliegveld Rotterdam

De Milieudienst Rijnmond heeft in het derde kwartaal van dit jaar 35.751 klachten ontvangen over geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. Dat zijn er bijna 25.000 meer dan in 2021, toen er 11.318 meldingen binnenkwamen. Ook het aantal melders is flink toegenomen, staat in de kwartaalrapportage van de milieudienst. In totaal klaagden in de periode van mei tot en met juli 1407 mensen over vliegtuiglawaai. Dat zijn er 701 meer dan een jaar eerder in dezelfde periode.

De toename van het aantal meldingen hangt samen met een toename van het aantal vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport. In vergelijking met vorig jaar gebruikten bijna drie keer zoveel grote vliegtuigen de luchthaven in het derde kwartaal van dit jaar: 7241 tegenover 2569. De meeste klachten gingen ook over grote toestellen. Vorig jaar werd er minder gevlogen door corona en de Milieudienst Rijnmond wijst er verder op dat het derde kwartaal door de zomervakantie traditioneel de drukste periode van het jaar is. Verder zijn in de afgelopen maanden vakantievluchten van Schiphol naar Rotterdam verplaatst.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die gaat over handhaving van de milieu- en geluidsnormen op het vliegveld, waarschuwde eerder deze maand dat de luchthaven de normen dreigt te overschrijden. Volgens de ILT raakt de geluidsruimte voor het lopende jaar, dat loopt van 1 november tot 31 oktober, deze maand al op als er geen maatregelen worden genomen. De ILT dreigt ook met maatregelen als hieraan geen gehoor wordt gegeven. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad heeft het stadsbestuur gevraagd wat de gemeente kan doen om hinder voor omwonenden binnen de perken te houden.

In Rotterdam bestaat grote verdeeldheid over de toekomst van het vliegveld, dat oorspronkelijk voor zakelijke reizigers was bedoeld en niet voor vakantievluchten. Een aantal partijen wil de luchthaven sluiten en op die plaats duizenden woningen bouwen en een park aanleggen. Andere partijen zien ook in de toekomst een al dan niet bescheiden rol weggelegd voor de luchthaven.