Huis, scooter en horecazaak beschoten in Amsterdam

Een woning, een scooter en een horecazaak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten in Amsterdam-Noord, meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 03.30 uur waren er harde knallen te horen in de Van der Pekbuurt. In de Van der Pekstraat bleken zowel een woning als een scooter geraakt te zijn door kogels. Een paar uur later kwam er nog een melding binnen van kogelinslagen, dit keer bij een horecazaak in de buurt, aan de Hagedoornweg.

Het is niet duidelijk hoe laat de horecagelegenheid beschoten is. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee beschietingen. Getuigen worden gevraagd zich te melden.