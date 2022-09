Ruim zestig azc’s openen deuren voor bezoekers

Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij meer dan zestig opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens de jaarlijkse Open azc-dag zijn er tussen 13.00 uur en 16.00 uur rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops, optredens en andere activiteiten, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De open dag wordt georganiseerd tijdens Nationale Burendag door het COA, Vluchtelingenwerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De organisaties willen met de speciale dag aandacht vragen voor de bewoners van de opvanglocaties. “Bezoekers kunnen van dichtbij meemaken hoe het leven en werken er in de opvang uitziet, uitleg krijgen over hoe de asielprocedure werkt en zelf kennismaken met bewoners van de opvanglocaties.”

Elk azc heeft op de open dag een eigen programma. Zo draait in Winterswijk een dj Arabische en Noord-Afrikaanse hits, is er in Den Helder een taalcafé en volleybaltoernooi en treedt in Grave het Iraanse dj-duo Vessbroz op. Het azc in de gemeente Gilze en Rijen krijgt bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).