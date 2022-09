Rustige demonstratie bij azc in Budel

Zo’n vijftig mensen hebben zaterdagmiddag bij het asielzoekerscentrum in Budel gedemonstreerd tegen het langer openhouden van dit azc. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Geef ons dorp terug’, ‘Stop overlast vanuit azc’ en ‘ Azc, tijd van gaan is gekomen’.

De demonstranten verzamelden zich rond het middaguur voor de poort van het azc. Ze worden in de gaten gehouden door enkele agenten, maar de actie verloopt rustig en gemoedelijk. Bezoekers van de open dag van het azc reageren kritisch op de demonstranten. Sommigen zeggen dat ze “moeten oprotten”.

Rond 14.00 uur waren de meeste demonstranten weer naar huis gegaan. Er stond rond die tijd nog een klein gezelschap van zo’n 15 mensen voor de poort.

Omwonenden van het azc in Budel en Maarheeze klagen al jaren over overlast van met name ‘veiligelanders’. Dat zijn mensen uit landen als Marokko, Algerije, Egypte, Libië en Tunesië die geen uitzicht hebben op asiel, maar hangende de procedure in het azc mogen verblijven en geregeld crimineel gedrag vertonen. De gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, is een van de twee gemeenten in Nederland waar ‘veiligelanders’ worden opgevangen. De gemeente wil van deze taak af.

Na een reeks steekincidenten op het terrein van het azc gold in het begin van dit jaar al een tijdlang een noodverordening, zodat bewoners en bezoekers preventief konden worden gefouilleerd. In juli beloofde Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tijdens een werkbezoek dat er geïnvesteerd zou worden om de rust te herstellen.

Cranendonck wil dat het azc in 2024 sluit, maar Van der Burg wil dat het langer openblijft.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft beveiligers aangesteld en ook worden er meer kamercontroles gehouden. De asielprocedure van overlastgevers wordt versneld afgehandeld. Straatcoaches houden de omgeving in de gaten.