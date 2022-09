Ministers overwegen stappen tegen FVD-Kamerlid om nazitweet

De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) beraden zich op stappen tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen omdat die op Twitter een gefotoshopte afbeelding van hen heeft geplaatst met een nazivlag. Zij noemen dat “stuitend” en “een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici”.

Kuipers en Van Gennip zetten afgelopen week zelf een foto online waarop zij een vlag hijsen met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties op het gebouw dat hun ministeries delen. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. “De façade en de werkelijkheid”, was de begeleidende tekst.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemt de tweet “wanstaltig” en kondigt een klacht aan wegens het schenden van de gedragsregels van de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat in het reglement van het parlement staat dat een lid niets mag doen dat het gezag of de waardigheid van de Tweede Kamer ernstig schaadt. “Deze actie doet dat precies wel”.

Paternotte vindt dat Van Houwelingen hiermee de veiligheid van beide ministers in gevaar brengt. Het gebruik van een nazivlag, “nota bene net nu het Joods Nieuwjaar wordt gevierd”, noemt hij “niets minder dan een grove belediging van de diepe pijn van de nabestaanden van de Holocaust”.

De actie van Van Houwelingen mag niet ongestraft blijven, vindt Paternotte. Daarom dient hij een klacht in bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. “We moeten een grens blijven trekken, keer op keer.”

FVD-leider Thierry Baudet wekte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al woede door te suggereren dat de universiteit waar minister Sigrid Kaag (Financiën) studeerde een spionnenopleiding is. Het voltallige kabinet verliet daarop de zaal. Toen Baudet weigerde zijn woorden terug te nemen, ontnam Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem het woord.