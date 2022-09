Ontsporing trein Limburg door aanrijding met spoorstaaf

De ontsporing van het voorste deel van een intercity met daarin zo’n 250 passagiers in de nacht van zaterdag op zondag bij het Limburgse dorp Leveroy kwam door een aanrijding met een spoorstaaf. Hoe de spoorstaaf daar terecht is gekomen, is nog onduidelijk, meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. De landelijke eenheid van de politie doet technisch onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de ontsporing.

De intercity ontspoorde rond 00.00 uur bij de Wessemerdijk ter hoogte van het dorp Leveroy. Niemand raakte gewond. Vanwege de ontsporing lag het treinverkeer tussen Weert en Roermond urenlang plat.

De trein is inmiddels weer op het spoor gezet, ook wel hersporen genoemd, en kan zelfstandig wegrijden. Rond 13.15 uur meldde de woordvoerder van ProRail dat dit op dat moment gaande was. Het spoor zelf is beschadigd geraakt, maar niet dusdanig dat er geen treinverkeer veilig overheen kan rijden.

De spoorbeheerder verwacht dat het spoor tussen Weert en Roermond rond 13.30 uur weer kan worden vrijgegeven, waarna de NS de dienstregeling er weer kan opstarten. De schade aan het spoor wordt op een later moment hersteld.