Opnieuw geen buitenslapers aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel heeft niemand de nacht van zaterdag op zondag buiten voor de poorten hoeven slapen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat er geen buitenslapers waren. “Iedereen had plek.”

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag en de twee nachten ervoor hoefde er niemand buiten te slapen bij het aanmeldcentrum. Dinsdagavond was het erg druk in Ter Apel en kwam er volgens het COA “kunst-en-vliegwerk” aan te pas om alle asielzoekers onderdak te geven. De drukte kwam onder meer doordat er een noodopvang in Goes was gesloten, waardoor mensen elders een plek moesten krijgen.

Sinds enige tijd is er in het Groningse Zoutkamp een tijdelijke ‘wachtkamer’, waar mensen een paar dagen kunnen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd. Voor de opening van Zoutkamp sliepen er geregeld honderden mensen buiten bij Ter Apel.