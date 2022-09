Eerste asielzoekers komen naar cruiseschip in Velsen-Noord

De eerste honderd asielzoekers komen maandag hoogstwaarschijnlijk naar het cruiseschip in Velsen-Noord, dat voor het komende halfjaar dient als noodopvang. Een kort geding, aangespannen door lokale ondernemers kan echter nog roet in het eten gooien. De rechter doet maandagmiddag uitspraak.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt op het schip onderdak aan in totaal duizend mensen, die de komende dagen gespreid aankomen.

Het enorme schip uit Estland arriveerde vorige week aan de kade van bedrijventerrein Noordwijkermeer. De afgelopen dagen is alles klaargemaakt voor de komst van de asielzoekers en statushouders, die hier volgens het COA een basic opvang krijgen. Ze hebben een hut, er wordt drie keer per dag door de crew van het schip voor eten verzorgd en er zijn activiteiten aan boord, zoals taallessen en sport. Veel faciliteiten op het schip, zoals het casino, zwembad, winkels en sauna, zijn gesloten. Wel is er een speelkamer en zijn er een huisarts en verpleegkundige voor medische hulp.

De komst van het schip leidde tot protest bij inwoners van Velsen-Noord, maar burgemeester Frank Dales zei vorige week dat hij verwacht voldoende maatregelen te hebben genomen om alle zorgen weg te nemen.

Ook in Amsterdam worden binnenkort duizend asielzoekers opgevangen op een cruiseschip, voor in elk geval zes maanden. Het schip kwam zondagmiddag aan in het Westelijk Havengebied. COA-directeur Milo Schoenmaker zei dat deze oplossingen de crisis enigszins verlichten, maar dat opvang voor langere tijd hard nodig is.