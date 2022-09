Nieuwe campagne tegen appen in verkeer richt zich ook op afzender

Een nieuwe campagne om appen achter het stuur of op de fiets tegen te gaan, richt zich ook op de afzenders van berichten. Die houden er vaak geen rekening mee dat degene die zij appen onderweg is. Het kan veel ongelukken en verkeersslachtoffers schelen als zij dat wel doen, denkt minister Mark Harbers (Infrastructuur).

Onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie wijst uit dat een op de drie Nederlanders er bij het versturen van berichten geen rekening mee houdt of de ontvanger onderweg is. Bij jongeren is dat zelfs de helft. Dat terwijl negen op de tien ondervraagden best weten dat afleiding een belangrijke oorzaak is van ongelukken.

“Een ongeval zit in een klein hoekje, zeker als mensen in het verkeer worden afgeleid”, zegt Harbers. Het is de bedoeling dat mensen geen berichten lezen of versturen als zij rijden of fietsen. “Dat is niet altijd makkelijk”, aldus de minister. Maar het kan volgens hem helpen als familie, vrienden en collega’s weten dat je onderweg bent en daar rekening mee houden.

De overheid wijst met de zogenoemde MONO-campagne sinds 2018 op de gevaren van digitale afleiding achter het stuur. Tot dusver richtte de campagne zich vooral op verkeersdeelnemers zelf. Onder de slogan ‘Mij niet appen’ worden daar nu ook de afzenders meer bij betrokken.

Wie achter het stuur van de auto een mobiele telefoon bedient, riskeert een boete van 350 euro. Op de fiets is het boetebedrag 140 euro. Vorig jaar werden bij elkaar ruim 140.000 bonnen uitgeschreven voor appen in het verkeer, dit jaar waren dat er tot en met augustus al een kleine 115.000.