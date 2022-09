Noodopvang asielzoekers op cruiseschip Velsen-Noord kan doorgaan

De ondernemers die via een kort geding asielopvang op een cruiseschip in Velsen-Noord wilden tegengaan, hebben hun zaak verloren. Dat betekent dat de eerste groep asielzoekers hier vanaf maandag terechtkan. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem wegen de belangen voor de noodopvang zwaarder dan die van de ondernemers.

De indieners van het kort geding menen onder meer dat de omgeving van de plek waar het enorme schip uit Estland ligt niet veilig is om de asielzoekers tijdelijk te laten wonen en vrezen voor een onwerkbare situatie voor hun nabijgelegen bedrijven. De ondernemers voerden verder aan dat bedrijven in de omgeving van het schip stank- en geluidsoverlast veroorzaken en dat het te dicht zou liggen bij een bedrijf waar gevaarlijke activiteiten zouden plaatsvinden. De rechter meent dat dit laatste argument onvoldoende is onderbouwd.

Ook vinden de ondernemers dat de gemeente moet handhaven omdat er nog geen zogenoemde omgevingsvergunning aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verstrekt. Die is nodig omdat de opvang op deze plek in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft echter besloten de opvang te gedogen. Hoewel deze gang van zaken volgens de rechter “niet de schoonheidsprijs verdient”, doet dat niet af aan het oordeel.

Verder vindt de rechter dat de gemeente Velsen voldoende maatregelen heeft getroffen om de asielzoekers veilig te kunnen opvangen. Tijdens een schouw afgelopen weekend werd dit bevestigd door onder meer de brandweer, politie, GGD, de Gasunie en Omgevingsdienst. Zo zijn er looproutes gemaakt, wordt beveiliging ingezet en is verlichting en cameratoezicht geplaatst. Ook zijn er hekken neergezet om te voorkomen dat de tijdelijke bewoners van het schip bij de omliggende bedrijventerreinen kunnen komen.

Op het schip is het komende halfjaar plek voor zo’n duizend asielzoekers en statushouders. Ze komen gespreid naar Velsen-Noord. De eerste honderd mensen worden aan het eind van maandagmiddag verwacht. “De uitspraak geeft duidelijkheid en betekent dat we verder kunnen”, zegt een woordvoerder van het COA.

“Goed nieuws: vluchtelingen mogen aan boord van de Silja Europa!”, reageert burgemeester Frank Dales van Velsen op Twitter “Ik ben blij dat we in Velsen bijdragen aan de oplossing van de crisis. Vluchtelingen krijgen de menselijke opvang die ze verdienen.”