Rutte: ChristenUnie ‘heel ver’ met opvolger voor Staghouwer

De ChristenUnie is volgens premier Mark Rutte “heel ver” in de zoektocht naar een nieuwe landbouwminister, na het vertrek van Henk Staghouwer. In het programma Op1 zegt hij dat het zoeken naar een opvolger “heel snel” gaat en er “alles aan wordt gedaan”.

Wanneer de nieuwe landbouwminister aan de slag gaat, kan Rutte nog niet zeggen. Wel denkt hij “zo snel mogelijk”. Ook kan hij niet zeggen of er al een naam rondgaat. “Maar ik verwacht die heel snel te horen.”

Staghouwer stapte drie weken geleden op, nadat hij in de Tweede Kamer zwaar onder vuur kwam te liggen vanwege zijn teleurstellende perspectiefplannen voor de landbouw. Partijgenoot Carola Schouten, ook minister voor Armoedebestrijding, neemt sindsdien zijn taken waar. In het vorige kabinet was zij ook minister van Landbouw.