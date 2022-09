Rutte: kritiek op ‘onzichtbaarheid’ was meestal terecht

Het was “meestal terecht” als er kritiek kwam op premier Mark Rutte dat hij tijdens crises onzichtbaar was, dat zegt hij in het programma Op1. Onder meer tijdens de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire of rondom de gasbevingen in Groningen kreeg hij meermaals die kritiek, erkent hij.

Nu wil Rutte zich meer laten zien. “Daarom is het zo goed dat we hier zitten”, zei hij tegen interviewer Sven Kockelmann.

De premier overwoog een toespraak te houden vanuit het Torentje. “Maar het nadeel is dan dat niemand iets terug kan zeggen.” Maar Rutte wil niet uitsluiten dat een Torentjestoespraak “ooit weer eens een keer nodig zal zijn”.