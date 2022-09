Verdachten van ontvoeringspoging Belgische minister blijven in cel

De vier Nederlanders die in het weekend zijn opgepakt na een verijdelde ontvoering van de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne blijven in de cel. Dat heeft de officier van justitie maandag besloten, meldt het Openbaar Ministerie. De vier verzetten zich tegen een snelle overlevering aan België.

Zaterdag werden drie Nederlanders van 20, 29 en 48 jaar aangehouden in Den Haag en Leidschendam. De vierde verdachte, een 21-jarige Nederlander, werd zondagmiddag aangehouden op straat in Den Haag. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij plannen om de Belgische justitieminister te ontvoeren.

De Belgische politie had de verdachten gevolgd vanaf het huis van Van Quickenborne in Kortrijk tot aan de Nederlandse grens. Bij het huis hadden ze een auto achtergelaten. Daarin zijn volgens Belgische media een automatisch geweer en flessen met benzine gevonden.

De bewindsman meldde zelf in een videoboodschap dat de Belgische autoriteiten een ontvoering hebben verijdeld. De minister is wegens de dreiging onder verhoogde beveiliging geplaatst.

België heeft Nederland gevraagd om de vier mannen die zijn aangehouden over te dragen. Nu de verdachten daar niet mee instemmen, moet de rechtbank in Amsterdam zich binnen 60 dagen uitspreken over hun overlevering.

De mannen zijn maandag voorgeleid aan een officier van justitie van het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC). Hier worden alle overleveringszaken vanuit Nederland naar een ander land binnen de EU in behandeling genomen. De officier heeft ook besloten dat de beperkingen nog van kracht blijven, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.