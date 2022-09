Zeer grote brand in bakkerij in centrum van Doorn

In het centrum van Doorn is in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand ontstaan in een bakkerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waar bewoners van het centrum last van kunnen hebben. De Veiligheidsregio Utrecht waarschuwt omwonenden om hun ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De melding kwam tegen 04.00 uur en werd gedaan door personeel van de bakkerij. De brandweer was er snel bij, want naast de bakkerij is een brandweerpost.

Rond 07.00 uur was de brand onder controle, maar het is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio wel moeilijk om het dak te bereiken in verband met een smalle steeg naast het pand. Ook met een drone wordt de brand op het dak in de gaten gehouden.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Eén woning is ontruimd. De brand is volgens de woordvoerster ontstaan in het dak van het pand aan de Kampweg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.