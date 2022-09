Advocaat: Weski gaf info uit EBI door onder druk Ridouan Taghi

De nieuwe advocaat van Youssef T., neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, zegt dat diens advocaat Inez Weski berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt Ridouan. “Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man.”

Dat zei advocaat André Seebregts dinsdag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam van Youssef T. “Weski is een heel kundige advocaat. Ze is integer. En een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet.”

De 39-jarige Youssef T. wordt er onder meer van verdacht dat hij Taghi zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de EBI en dat hij de schakel is geweest tussen zijn gedetineerde neef en de buitenwereld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht.

Volgens Seebregts was Youssef T. “niet de enige lifeline naar buiten”, waarmee hij leek aan te geven dat T. heeft gefungeerd als boodschapper van Taghi naar personen buiten de gevangenis. Maar, benadrukte de raadsman, het dossier “zit vol aanwijzingen” dat Taghi met de buitenwereld communiceerde ruim voordat zijn advocatenneef hem in maart 2021 voor het eerst in de EBI bezocht. En ook toen die reeks bezoeken op gang was gekomen is er volgens Seebregts sprake geweest van “een parallelle communicatielijn”, via raadsvrouw Weski.

Taghi (44) zit vast in Vught sinds zijn aanhouding in Dubai in december 2019. In juni heeft het OM in het Marengo-proces een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.

Youssef T. gaf dinsdag op de zitting te kennen dat hij geen vertrouwen meer heeft in het rechercheteam dat zijn zaak onderzoekt. Hij heeft vorige maand geweigerd mee te werken aan een laatste verhoor. Volgens hem zijn politie en justitie louter op hem gefocust en vroeg zich hardop af of er “met twee maten wordt gemeten”, waarmee hij doelde op een gebrek aan aandacht voor de andere communicatielijn. Hij heeft zich wel bereid verklaard vragen te beantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, die staat gepland voor 14, 16 en 19 december.

Ridouan Taghi is eveneens verdachte in de zaak, maar het OM besluit pas of het hem gaat vervolgen als de zaak tegen neef Youssef is afgewikkeld.

Het OM beraadt zich momenteel op een reactie op het betoog van Seebregts. De raadsman heeft de rechtbank gevraagd Youssef T. voorlopig vrij te laten. Justitie verzet zich daartegen. De rechtbank zal later op dat verzoek beslissen.