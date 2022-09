DSW verhoogt zorgpremie met bijna tien euro per maand

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie volgend jaar met 9,75 euro naar een bedrag van 137,50 euro per maand, een stijging van 7,6 procent. Volgens De Telegraaf gaat het om de grootste premiestijging ooit bij DSW.

Voorzitter Aad de Groot van DSW stelt dat de premiestijging wordt veroorzaakt door de hogere zorgkosten. “Zo’n zestig procent van de kosten zijn loonkosten. De salarissen in de zorg stijgen volgend jaar fors”, zegt De Groot tegen de krant. “Daarnaast hebben ook zorgverleners te maken met stijgende energiekosten en inflatie. Al die stijgende kosten samen zorgen voor een hogere premie.”

DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die naar buiten komt met de nieuwe zorgpremie voor het komende jaar. Ingewijden meldden eerder deze maand dat de premies voor veel verzekerden met ruim 10 euro per maand omhoog gaan. De stijging is vooral het gevolg van de loonstijging en andere prijsstijgingen in de zorgsector. De doorsnee basispremie kan na de stijging uitkomen op ongeveer 137 euro per maand.

De Groot zegt tegen de krant te verwachten dat meer verzekerden volgend jaar kiezen voor een budgetpolis en een hoog maximaal eigen risico en noemt dat een slechte ontwikkeling. “Wij bieden geen budgetpolissen aan. Omdat je bij dat soort polissen beperkte keuzevrijheid hebt over waar je behandeld wilt worden. Met zo’n polis geef je dus wel wat uit handen”, vindt De Groot. Bij DSW kunnen verzekerden wel kiezen voor maximaal 885 euro eigen risico.

Ook vreest de DSW-voorzitter dat mensen uit kostenoverwegingen vaker een bezoek aan tandarts, fysio of psycholoog achterwege laten en bezuinigen op aanvullende pakketten. “Als je het financieel moeilijk hebt, laat je die aanvulling voor extra mondzorg of andere zorg achterwege. Als je bijvoorbeeld mondzorg uitstelt, kan dat later tot veel grotere problemen leiden. En heb je uiteindelijk meer zorg nodig en hogere kosten.”

De zorgverzekeraars hebben tot 12 november om hun premies bekend te maken. Verzekerden kunnen dan tot de jaarwisseling kijken of ze in het volgende jaar bij een andere zorgverzekeraar aangesloten willen zijn.