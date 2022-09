Explosies bij horecagelegenheid en sportschool in Breda

In de nacht van maandag op dinsdag zijn in Breda kort na elkaar explosies geweest bij een sportschool en een horecagelegenheid. De politie onderzoekt of de twee knallen met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding over een harde knal op de Belcrumweg. De klap van een mogelijke handgranaat vernielde daar enkele ruiten en een rolluik van een horecagelegenheid. Voor het pand stonden zes auto’s die schade opliepen.

Even later kreeg de politie een tweede melding. Bij een sportschool aan de Takkebijsters was ook een explosief afgegaan. Hier vernielde een mogelijke handgranaat enkele ruiten van het pand.

Volgens de politie is er “nog veel te onderzoeken en nog heel weinig duidelijk”. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.