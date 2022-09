Inkomsten goede doelen dalen door verminderde koopkracht

Zo’n 45 procent van de goede doelen in Nederland ziet de inkomsten zakken door de verminderde koopkracht. Vooral particulieren doneren minder, laat een peiling zien van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, waar ruim zestig leden aan hebben meegedaan. 83 procent van de leden die nu nog geen inkomstendaling zien, zegt dit in de nabije toekomst wel te verwachten.

Van de goede doelen die nu een daling zien, gaat het in 60 procent van de gevallen om tussen de 0 en 10 procent. Bij ruim 33 procent gaat het om een daling tussen de 10 en 20 procent. Vooral kleinere organisaties – die jaarlijks niet meer dan 5 miljoen euro binnenkrijgen – behoren tot die laatste groep. In een enkel geval ging het om een forse daling, aldus Goede Doelen Nederland.

De Nierstichting is een van de goede doelen die de inkomsten tussen de 0 en 10 procent zag dalen na het uitbreken van de oorlog in Oekra├»ne. Dat is lastig, zegt directeur Tom Oostrom. “Onze energie- en personeelskosten stijgen ook.” Volgens hem hebben nierpati├źnten de Nierstichting op het moment juist extra hard nodig. “We krijgen schrijnende verhalen te horen. Dat maakt het extra moeilijk om te merken dat de inkomsten minder worden. We proberen op samenwerkingen met andere partijen in te zetten om onze activiteiten toch door te laten gaan.”

“Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ook onze sector geraakt wordt door de koopkrachtdaling”, aldus Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland. Volgens haar bleek bij voorgaande crises dat de meeste donateurs het werk van goede doelen blijven steunen. “Juist in tijden van crisis zijn goede doelen relevanter dan ooit.”