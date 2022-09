Kamer tegen wettelijk vastleggen NAVO-norm voor Defensie

Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt niets voor een voorstel om wettelijk vast te leggen dat tenminste 2 procent van het bruto nationaal inkomen, de zogeheten de NAVO-norm, moet worden besteed aan Defensie. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

De SGP stelt al langer voor om de NAVO-norm wettelijk vast te leggen. Coalitiepartijen VVD en CDA schaarden zich hier maandag achter. In 2024 en 2025 wordt die norm gehaald. “Het huidige initiatief moet ervoor zorgen dat de norm ook voor de verdere toekomst zeker is”, aldus de drie partijen.

Maar Alexander Hammelburg (D66) is niet overtuigd. “Het blijft onduidelijk wat een wettelijk percentage toevoegt. Eerder al heeft een meerderheid van de Kamer uitgesproken Defensie structureel van voldoende geld te willen voorzien. Die afspraak staat. Voor D66 is het vooral belangrijk dat dit doel gehaald wordt en dat er blijvend voldoende geld is voor onze krijgsmacht.”

De PVV steunt het voorstel ook niet, laat Sietse Fritsma weten. “De PVV is voor een sterke Defensie, waar we ook voor willen betalen waar nodig. Maar een wettelijke verankering hoeft voor ons niet. Ieder jaar moet gewoon worden bezien wat nodig is, wat de prioriteiten zijn en welke uitgaven daar bij horen.”

Jasper van Dijk (SP) spreekt van een “arbitraire norm”. Kati Piri (PvdA) wil het ook niet verankeren in de wet, zegt ze. Wel is ze voor “stabiele financiering” van Defensie. Ook GroenLinks kan zich niet vinden in het voorstel van VVD, CDA en SGP. “Wij willen het niet langjarig vastleggen”, laat Laura Bromet weten.

“Het is geen goed plan”, verklaart Christine Teunissen (Partij voor de Dieren). “Er is ook geen norm voor ontwikkelingssamenwerking of klimaat.” Dat laatste argument speelt ook mee bij de afwijzing van Tunahan Kuzu (Denk). Hij wil zich ook niet vastpinnen op een bepaald percentage. Soms kan 1 procent genoeg zijn en soms moet het 5 procent zijn, zegt hij.

Het kabinet gaf eerder aan het percentage niet in de wet te willen. Premier Mark Rutte zei vorige week nog bij het debat over de Prinsjesdagplannen: “Ik denk dat een wettelijke verankering van die 2 procent niet noodzakelijk is. Ik denk dat dat ook weer allerlei andere vraagstukken met zich meebrengt.”

In de NAVO is afgesproken dat de lidstaten streven 2 procent aan de krijgsmacht uit te geven in 2024. De afgelopen jaren is het budget van Defensie flink gegroeid. Na de inval van Rusland in Oekraïne kwam er nog 2 miljard euro bij. Structureel krijgt het ministerie er daardoor 5 miljard bij.