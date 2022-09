Lize Spit schrijft Boekenweekgeschenk 2023

Lize Spit en Raoul de Jong zijn uitgeroepen tot auteurs van de Boekenweek van 2023. Spit, afkomstig uit Belgiƫ, schrijft het Boekenweekgeschenk en De Jong neemt het Boekenweekessay voor zijn rekening, heeft boekenkoepel CPNB dinsdag bekendgemaakt.

Het thema van de 88e Boekenweek, die plaatsvindt van 11 tot en met 19 maart, is Ik Ben Alles. Volgens directeur Eveline Aendekerk van CPNB is dat “een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen”. Aendekerk stelt dat Spit en De Jong “alom geprezen en geliefd zijn” en een nieuwe generatie schrijvers representeren die “de literaire wereld veroveren”.

Spit zegt vereerd te zijn het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven. “Eerder dit jaar werd me de vraag gesteld of ik het Boekenweekgeschenk zou willen schrijven, en nadat ik achteroverviel van verbazing, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd. Het was het leukste geheim dat ik ooit heb moeten bewaren.”