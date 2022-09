Medici: ernstige schade bij asielzoekers door tekortschieten zorg

De psychische en medische zorg voor asielzoekers in Nederland schiet tekort, stellen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en artsenfederatie KNMG. Het gebrek aan voldoende goede opvangplekken en het gebruik van kortdurende noodopvang leiden tot “ernstige schadelijke effecten op het psychisch en lichamelijk welzijn” van asielzoekers die momenteel asiel aanvragen in Nederland.

De organisaties schrijven dit in een brief aan de ministeries en Kamercommissies van Justitie en Volksgezondheid. Op noodopvangplekken is de medische zorg “zeer wisselend vormgegeven”, aldus de psychologen, psychiaters en artsen. Pas als een asielzoeker zich heeft ingeschreven kan de organisatie GezondheidsZorg Asielzoekers zorg gaan leveren, leggen ze uit. De wachttijd voor inschrijving kan volgens hen op dit moment oplopen tot weken en die worden “in zeer moeilijke omstandigheden” doorgebracht.

Mensen die in Nederland aankomen hebben “veelal ernstige gebeurtenissen meegemaakt”, leggen de medici verder uit. Wanneer ze hier zijn “is de verwachting en hoop dat ze veilig en welkom zijn en toegang hebben tot zorg”. Dat wordt op dit moment onvoldoende waargemaakt. De lange wachttijden, het buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, wisselende noodopvangplekken en onzekerheid over de asielprocedure geven mensen nog meer stress.

De briefschrijvers, naast de NVvP en de KNMG ook het Nederlands Instituut van Psychologen en de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, pleiten ervoor asielzoekers binnen 24 uur na aankomst een medische screening te geven. Ook vragen ze om voldoende vaste opvangplekken voor asielzoekers “met adequate toegang tot medische zorg”.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trok begin augustus eenzelfde soort conclusie over de medische zorg aan asielzoekers in crisisopvanglocaties. De inspectie vroeg het kabinet toen ook al om “vaart te maken met het structureel regelen van goede opvang voor asielzoekers”.