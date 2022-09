Rutte: ontwikkelingen Italië reden tot zorg

Ontwikkelingen in Italië zijn een “reden tot zorg”, zegt premier Mark Rutte over de verkiezingswinst van Giorgia Meloni’s radicaal-rechtse Fratelli d’Italia. Door haar partij en de rechtse partijen waarmee Meloni wil samenwerken “zijn dingen gezegd en gedaan waarvan je zegt: er is reden voor waakzaamheid”, aldus Rutte in een interview in Op1.

De premier heeft Meloni nog niet gefeliciteerd met haar overwinning, maar dat is volgens hem gebruikelijk pas te doen wanneer zij daadwerkelijk premier is. Hij zal overigens wel proberen samen te werken met Meloni. “Je moet niet naïef zijn, maar je moet haar wel een kans geven”, aldus de premier.

Rutte sprak zijn zorgen over Italië uit nadat hij Hongarije en Polen noemde. Die landen liggen al langere tijd op ramkoers met de rest van de Europese Unie, onder meer vanwege hun omgang met bijvoorbeeld de rechtstaat. De Europese Commissie wil Hongarije een sanctie opleggen van 7,5 miljard euro, om zo de Hongaarse president Viktor Orbán te dwingen corruptie en fraude in zijn land tegen te gaan.