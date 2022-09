ZorgKiezer verwacht dat verzekeraars premiestijging DSW volgen

ZorgKiezer verwacht dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen om de zorgpremie in 2023 met bijna tien euro per maand te verhogen. Een aantal verzekeraars komt mogelijk nog hoger uit, aldus de vergelijkingssite. “Dat komt door de uiteenlopende hoogte van de solvabiliteit en daarmee de reserves die verzekeraars kunnen inzetten om de premiestijging te dempen en de financiële naweeën van corona die per verzekeraar verschillen”, aldus directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl.

Extra onzekerheid geeft volgens Ruys de afschaffing in 2023 van de collectiviteitskorting op de basisverzekering (nu nog maximaal 5 procent), die per zorgverzekeraar anders uitpakt. “DSW komt elk jaar als eerste met de premie naar buiten en probeert daarmee de lat hoog te leggen door een zeer scherpe koers te varen. Veel verzekeraars kunnen die lijn vaak niet volgen.”

ZorgKiezer verwacht dat mensen op zoek gaan naar manieren om te besparen op hun zorgpremies, bijvoorbeeld door minder aanvullende pakketten voor tandarts of fysio af te sluiten, te kiezen voor een budgetpolis of een hoger eigen risico. Ruys denkt ook dat veel zullen mensen overstappen op een goedkoper alternatief nu de collectiviteitskorting, door verzekerd te zijn via de werkgever, vakbond of patiëntenorganisatie, komt te vervallen. Op dit moment is ongeveer twee derde van Nederland op die wijze verzekerd.