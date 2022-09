CBS: meer mannen vermoord in 2021, maar minder vrouwen

In 2021 kwamen 126 mensen in Nederland om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vijf meer dan in 2020. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar meer mannen vermoord, maar vielen er onder vrouwen juist iets minder slachtoffers.

Bij mannen is het aantal slachtoffers toegenomen van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Bij vrouwen vielen er 38 slachtoffers, 6 minder dan in 2020. Het statistiekbureau noemt het aantal slachtoffers van moord of doodslag de afgelopen vijf jaar “stabiel”. Gemiddeld vielen er in de periode van 2018 tot en met vorig jaar 123 slachtoffers. Dat gemiddelde ligt een stuk lager dan begin deze eeuw. Van 2002 tot en met 2004 stierven jaarlijks namelijk gemiddeld 231 mensen in Nederland door moord of doodslag.

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat het merendeel van de vermoorde vrouwen werd omgebracht door een (ex-)partner. In de periode van 2017 tot en met 2021 was dit bij zes op de tien vrouwelijke slachtoffers het geval. Onder mannen was de (vermoedelijke) dader in 30 procent van de gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer. Bij ruim 14 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Een derde van alle levensdelicten in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: 15 in Amsterdam, 15 in Rotterdam en 11 in Den Haag. De cijfers uit dit onderzoek gaan over slachtoffers van moord of doodslag op Nederlands grondgebied, dus ook slachtoffers die niet in Nederland woonden zijn meegeteld.